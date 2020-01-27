Жители Донбасса прекрасно понимают, что такое геноцид – глава ДНР

27.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста, весь мир скорбит по жертвам нацистского геноцида, и данную тему жители Донбасса ощущают особо остро.

Об этом заявил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ровно 75 лет назад Красная армия освободила тысячи узников, распахнув ворота Освенцима. За годы Второй мировой фашисты зверски убили шесть миллионов евреев. 27 января весь мир вспоминает жертв Холокоста.

Геноцид проводят втихую, без объявления. Планомерно разделяют народы по расовым, этническим, социальным или политическим группам. Участи назначенных жертв в этих сценариях не позавидуешь.

Жители Донбасса прекрасно понимают, о чем идет речь, когда говорят о геноциде. Мы не имеем права забыть о жертвах нацизма, о страданиях людей. Холокост – страшное мировое бедствие. Бить по геноциду нужно вместе, единым кулаком. Нельзя позволить этому повториться!», – отметил глава государства.

Напомним, ранее гендиректор фонда «Историческая память» Александр Дюков заявил о том, что Организация украинских националистов планировала геноцид евреев задолго до прихода гитлеровцев.