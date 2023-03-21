Жители Хорватии напуганы массовым вызовом резервистов в военкоматы

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На домашние адреса более 10 тысяч хорватских резервистов пришли вызовы в военкоматы с целью получения новых мобилизационных предписаний.

Министерство обороны Хорватии говорит, что ничего необычного нет, правозащитники инструктируют хорватов, как отказаться от мобилизации в связи с убеждениями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поступившие вызовы встревожили некоторых граждан, учитывая неопределенные обстоятельства во время войны в Европе. Конституция, Закон о государственной службе и Закон об обороне Республики Хорватия гарантируют право на отказ от военной службы в связи с убеждениями», – пишет издание Dnevnik.hr.

По информации Министерства обороны Хорватии, индивидуальные вызовы направляются только классифицированным резервистам (солдатам, унтер-офицерам и офицерам). Речь идёт о лицах в возрасте до 55 лет, прошедших обязательную воинскую службу или добровольные военные сборы, либо находившихся на действительной воинской службе и получивших военно-учётную специальность.

«Резервисты вызываются в региональные управления по делам обороны для ознакомления с графиком комплектования частей обороны Вооруженных сил Хорватии. Большинство из них находится в распоряжении таких частей, но новые предписания им не были вручены в течение 2020, 2021 и 2022 годов из-за пандемии COVID-19», – говорится в ответе Минобороны на запрос Dnevnik.hr.

Это похоже на отговорку, поскольку большинство эпидемических ограничений были отменены в Хорватии ещё в 2021 году. Таким образом, речь идёт о подготовке к увеличению личного состава Вооружённых сил.

При этом издание отмечает, что лица, которые по своим религиозным или моральным убеждениям не готовы участвовать в исполнении воинских обязанностей в армии Хорватии, разрешается отказаться от военной службы по соображениям совести, и процедура такого отказа подробно разъяснена на веб-сайте Центра изучения проблем мира (CMS).

«Те, кто проходил альтернативную службу, т.е. уже ранее подал отказ от военной службы на основании убеждений, являются т.н. гражданскими резервистами, и обязаны реагировать только на вызовы Службы гражданской защиты, которая не находятся в ведении Министерства обороны. Если Минобороны вызывает их на вручение мобилизационного предписания или на военные сборы в качестве гражданского резервиста, речь идёт о серьезном нарушении закона», – предупреждает CMS.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России, и санкции не решат проблему.