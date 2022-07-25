Жители Севастополя попались на рекламе наркоты – отделаются штрафом
Оперативники вычислили и задержали двоих жителей Севастополя, которые наносили на фасады зданий рекламу интернет-площадки по продаже наркотиков. Парни орудовали ночью, но не догадались, что в темное время суток камеры видеонаблюдения не спят, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
Граффити на зданиях райцентра Черноморское появились в разгар курортного сезона. По камерам видеонаблюдения сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Черноморскому району установили личность граффитчиков 18 и 19-ти лет. Оба жители Севастополя. После поимки в своих действиях признались, раскаялись и пообещали больше никогда так не делать.
Тем не менее, каждый получил административный протокол за пропаганду наркотических средств и за вандализм. Размер штрафа определит суд, максимально по 5,5 тысяч рублей с каждого.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.