«Пусть хоть 90% проголосуют, что Крым российский. Маск – бессилен» – экс-представитель НАТО в РФ

Новости Украины

Американский миллиардер Илон Маск столько сделал для Украины, что украинцам стыдно должно быть из-за той волны хейта, которую они подняли после его твитов о Крыме и Донбассе, к которым нужно относиться как к причудам гениального человека.

Об этом в эфире видеоблога экс-боевика «Азова», бывшего соратника скандального Олега Ляшко по «Радикальной партии», экс-депутата Рады Игорь Мосийчука заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас все стали кричать «Маск – трампист!» Маск никогда не был трампистом и никогда не был республиканцем, он поддерживал всегда демократическую партию. Он такой, слегка эксцентричный человек, как все гениальные люди. Но опять же, что он сказал?. Какой-то опрос произвел, большинство, десять миллионов или сколько у него, подписчиков, сказали, что нет, конечно же, Украина – это отдельная страна. Никакого влияния Маск в этом отношении не имеет. Во-первых, даже, если у нас 90% людей проголосует, что Крым – это российский (а такого у нас нет, у нас 10% нету). Даже если и это будет, что Маск опросил – это пустое дело. У нас есть закон, который как раз был продвинут, и протолкнул его через Конгресс Трамп. Закон, что Крым никогда не будет признан российской территорией. Так что, когда сейчас Байден, потом черт с рогами придет, еще что-то придет, Бандера проснется, вернется и скажет, что Крым российский – не пройдет. Закон. Все. Закон, который проголосован, это Конгрессу надо будет все менять. А Конгресс уже обратно менять не будет», – заявил Табах.

Он отметил, что ни один западный лидер не давал Украине столько средств из своего кармана, как Илон Маск.

«Поэтому то, что он спросил – опять начинают: «Он сказал». Это разыгрывается, из мухи раздувается какой-то слон. Маск сделал огромное дело для Украины. Он, во-первых, создал «Старлинк» – это уже огромное дело. Во-вторых, он дал. Да, дал. Без его разрешения никто бы не получил это. Кто-то говорит, что он еще заработал на этом. Хорошо. Но кто-то говорит, что Коломойский заработал. Но он же – сделал! Да, может быть, заработал, может, нет, я не знаю. Кто-то говорит, что Маск 80 млн долларов потратил, чтобы дать Украине «Старлинк». Даже, если он дал доллар, десять или двадцать. А сколько дал Обама из своего кармана? Или Байден? Или даже Трамп? Или Меркель, или Макрон, или Эрдоган? Да, они дали, но не из своего кармана. А Маск из своего кармана дал. Но когда на него вот такой вот налет массовый, все против него, я сразу начинаю думать, что-то тут не так», – добавил экс-представитель НАТО в РФ.