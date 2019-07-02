Жителя окраины Донецка задело осколком мины ВСУ

02.07.2019, Донецк, Александр Гусар

В результате обстрела украинскими военными поселка Трудовские на западной окраине Донецка, местный житель получил тяжелые осколочные ранения.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДРН Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«Сегодня в результате применения подчинёнными Валерия Гудзя из 24-й бригады ВСУ 120-мм миномётов по населённому пункту Тудовские, получил осколочное ранение мирный житель 1982 г.р., проживающий по адресу ул. Роборовского. Пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в больницу № 14 города Донецк», – сообщил он.

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Представитель оборонного ведомства добавил, что в результате обстрела также пострадали домостроения в поселке Трудовские по адресу ул. Роборовского 10, Красная 20, в населенном пункте Коминтерново по ул. Черняховского 18, 19 и ул. Ахматова 27, и в Дзержинском по ул. Вартазарова 12.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел украинских военных во время визита в поселок Александровка на западе Донецка.