Жителю Севастополя дали две недели ареста за публичный секс

10.08.2022  16:09 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Криминал, Крым, Россия, Севастополь


За публичный половой акт на барной стойке питейного заведения «Easy» 32-летний житель Севастополя проведет под арестом две недели. Его партнершу по случайной половой связи еще ищут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инцидент имел место в ночь на субботу 6 августа и попал в Сеть благодаря снятому очевидцами видео. Оно же послужило оперативникам для поиска нарушителей общественного порядка.

За публичный половой акт на барной стойке питейного заведения «Easy» 32-летний житель Севастополя проведет...

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Сервер с видеоматериалами был изъят, а авторы подробно рассказали, где и когда проходила съемка. Установить личность одного из участников не составило труда, поскольку он работал охранником данного заведения.

«Как все сложилось, я толком не помню, поскольку был изрядно пьян, – рассказал оперативникам задержанный. – Оказался на барной стойке с девушкой, с которой произошел факт сексуального характера. Девушку я видел в первый раз».

На героя любительского порно составили административный протокол, а по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов или предметов заведено уголовное дело. За съемку и распространение хоум-видео тоже предусмотрена ответственность, как и за отсутствие контроля в общественном месте со стороны администрации заведения.

Ход расследования контролируется лично начальником МВД по Севастополю Павлом Гищенко.

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