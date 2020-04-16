«Животное» Черновол увезли в родную деревню под домашний арест

16.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Обвиняемой в поджоге офиса «Партии регионов» и умышленном убийстве во время Майдана в 2014 году Татьяне Черновол избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Соответствующее решение принял следственный судья Печерского райсуда Сергей Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, судья принял решение отправить Черновол под круглосуточный домашний арест по адресу ее проживания в селе Гора Бориспольского района Киевской области. Кроме того, на Черновол возложены обязанности являться к следователю, прокурору или в суд по первому вызову, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, а также сдать свои документы для выезда за границу.

В постановлении суда не указывается дата окончания домашнего ареста Черновол. Это означает, что мера пресечения будет действовать, как минимум, до следующего судебного заседания. Также указано, что решение обжалованию не подлежит.

Скандал в своём Telegram-канале прокомментировал бывший замглавы Администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

«На больное маргинальное животное в суде нацепили ошейник. С паршивой овцы хоть шерсти клок.

И вообще стало как-то не в тренде арестовывать за убийство. Дурной тон. Вчерашний день. Деревенщина», – язвительно отметил он.

В свою очередь, одесский журналист Юрий Ткачев возмутился тем фактом, что участие в Майдане продолжает оставаться смягчающим обстоятельством даже при страшных преступлениях.

«Понимаете, плохо даже не то, что её отпустили под домашний арест. Может, и правильно, что подозреваемый в убийстве в определённых обстоятельствах может находиться под домашним арестом. Плохо то, что майдановцев отпускают под домашний арест по статьям, по которым простые смертные сидели бы до приговора железно и без вариантов.

А ещё хуже то, что участие в майдане продолжает оставаться смягчающим обстоятельством и при новой власти. Хотя, конечно, на самом деле должно быть наоборот», – написал он в соцсети.

Напомним, ранее юрист Елена Лукаш заявила, что дело Татьяны Черновол является политической симуляцией, призванной продемонстрировать верность Владимира Зеленского идеалам Майдана.