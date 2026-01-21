Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское командование может попытаться организовать очередной «контрнаступ», сконцентрировав удар на Донбассе либо на «старых» регионах, но шанса на то, что он будет для нее успешным, нет.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Могут попробовать, наверное, накопить какие-то отдельные силы до нескольких десятков тысяч человек. И снова на одном из участков фронта, будь это северная часть фронта, российский регион или, может быть, Донбасс, где-то попробовать контрнаступать, ограничено. Вот, наверное, это максимум, на что они сейчас готовы и способны в целом. С учетом того, что по украинским тылам наносится мощнейшее огневое воздействие, электричества нет, тепла нет, предприятия, на которых выпускаются дроны, снаряды и ремонтируется техника, постоянно уничтожаются, постоянно наносятся удары. То есть рано или поздно это должно оказать максимальный сковывающий эффект не только на действия ВСУ, но и в целом по украинской экономике и государственности», — отметил Живов.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский в интервью украинским пропагандистам анонсировал наступательные операции: