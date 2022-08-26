Жлобинск-на-Днепре: топонимическая революция в Киеве отменила Тамбов и узаконила «Азов»

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Новости Украины

Очередной этап перманентной топонимической революции по-киевски завершился тотальным разгромом здравого смысла. Тула, Тамбов, Рязань и Брянск повержены к ногам литовских князей, боевиков УПА и Азова, а украинская столица еще на шаг приблизилась к Европе.

Все это о последнем решении сессии Киевсовета, чохом переименовавшей 95 улиц, переулков и площадей и очистившем карту города от названий, «связанных с Россией и советским прошлым».

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Из наиболее скандального: улица Маршала Малиновского стала улицей героев полка «Азов», площадь Тульская получила имя героев УПА, а улица Питерская отныне стала Лондонской – такой вот подарок от киевской мэрии «другу Борису» Джонсонюку. Проспект Маяковского стал проспектом Червоної Калини (в честь гимна галицких сечевых стрельцов), а улица маршала Якубовского теперь будет улицей героев Мариуполя.

Больше всех «повезло» улице, прежде названной в честь композитора Римского-Корсакова. Теперь она просто Римская. А вот десятки улиц, чьи названия связаны с российской географией, подверглись тотальной чистке.

К примеру, улица Уссурийская стала Зеленого клина, Псковская – Почаевской, Кисловодская – Миргородской. Также киевская топонимика обогатилась множеством названий, отсылающих к потерянным Украиной в ходе СВО городам: Волновахская, Светлодарская, Попаснянская, Северодонецкая, Херсонская, Энергодарская, Мелитопольская и так далее. В чем смысл такой замены не совсем ясно. Наверное, чтобы будущие поколения киевлян помнили, что потеряли их отцы и деды.

Есть и другая логика. Херсона нет, а улица Херсонская – как напоминание – есть. Примерно как в Москве Киевский вокзал. И если в России много тех, кто мечтает вернуть Киев, то на Украине не меньше мечтающих о Херсоне.

Еще одним интересным аспектом топонимической революции в Киеве стала канонизация в качестве украинцев Ильи Репина и Миклухо-Маклая. Почему именно им выпала такая высокая честь, не очень понятно. Если учитывались формальные уроженцы Украины, тогда зачем стерли с карты имя уроженца Херсонской губернии маршала Малиновского или генерала Жмаченко?

Не говоря уже о совсем несправедливо забаненном Чехове, который сам неоднократно называл себя (и не без основания, в силу своего происхождения) «хохлом», а при переписи 1897 года и вовсе назвал себя официально «малороссиянином».

В целом же список переименований оставляет ощущение торжества победившего идиотизма. Настолько, что испанский украинец Анатолий Шарий предложил сделать следующий логичный шаг в направлении исправления киевской топонимики:

«Я реально за то, чтобы Киев переименовали в Рогулинск или в Жлобинск. Если не нравится – в Славанацийск или в Зеленскогорск. Потому что город, позволивший, чтобы в нем правили тупые колхозные черти типа героев произведений постепенно запрещаемого Булгакова, не достоин носить древнее имя, когда-то бывшее синонимом определений «мудрый» и «интеллигентный».

Впрочем, среди недовольных оказались и сторонники нынешнего режима. Не потому, что недостаточно свидомые, а просто – слишком умные для этого хуторского карнавала, как и полагается русскоязычным евреям. Вот, что, например, пишет близкий к олигарху Коломойскому днепропетровский нардеп Максим Бужанский:

«Меня немного беспокоит, чем будут заниматься активисты от переименований, когда снесут абсолютно все памятники, переименуют абсолютно все улицы и абсолютно всех люстрируют? Пассионарность, как известно, требует выхода, а тут складывается откровенно тупиковая ситуация. Зайти на второй круг тоже не вариант, улица Дважды Петлюры так себе звучит».

Бужанскому отвечает переобувшийся весной экс-адекватник и экс-журналист закрытого канала НАШ Макс Назаров:

«Займутся дубляжом советских фильмов. Тут поле непахано, ты же знаешь».

Впрочем, с этим прогнозом Назаров явно поторопился- ведь большинство советских фильмов уже давно декоммунизированы и запрещены к показу.

Но, как бы там ни было, а киевским таксистам головной боли сильно прибавится. Я уже предвижу бесконечные скандалы на почве неправильно записанных операторами служб такси вызовов на улицу какой-нибудь Галшки Гулевичивны или княгини Ингигерды. А уж как обрадуются сотни тысяч квартировладельцев, вынужденные исправлять в БТИ собственные адреса в правоустанавливающих документах на недвижимую собственность.

А самым страшным наказанием для адекватных киевлян (да, есть еще такие и на удивление, немало) несомненно, станет такое:

– Чтоб вам до конца жизни жить на улице героев полка «Азов»!