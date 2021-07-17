Журавлёв возмутился нежеланием Сбербанка открывать отделения в Крыму

17.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Некоторые российские компании с государственным участием не выполняют законодательство своей страны в угоду западным инвесторам. Это касается, в частности, «Сбербанка», контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Это, одно из крупнейших российских финансовых учреждений, отказывается открывать отделения в Крыму, выполняя требования врагов России.

Об этом на пресс-конференции заявил депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам депутата, такое решение банка связано с боязнью санкций со стороны Запада. Более того, 44 процента акций «Сбера» принадлежит иностранцам, львиная доля которых — англичане и американцы. Что тоже может иметь значение в вопросе Крыма.

«При этом они делают что, «Сбербанк»? Перечисления за ЖКХ процент сняли, с карточки на карточку внутри «Сбербанка» и то снимают. И он не выполняет даже (российского законодательства), санкций боится, не дай Бог наложат – он по Крыму ни одного своего пункта не открыл. Вдумайтесь в это, люди выполняют чужие санкции для того, чтобы нам сделать хуже», – заявил Журавлев.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что даже несмотря на погромы на Украине, «Сбербанк» отказался открывать свои отделения на территории Крыма. Также он отказывается возвращать деньги крымчанам, которые были вкладчиками его украинской «дочки».