Журфак МГУ начали чистить от либерального гноя

28.09.2022  12:37 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Образование, Общество, Россия, Скандал


Двух студенток журфака МГУ отчислили за оскорбление учащегося 3 курса Степана Антропова, вышедшего на главную лестницу факультета с флагом ЛНР и в футболке с буквой Z.

Такое решение приняла комиссия по студенческим делам журфака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Двух студенток журфака МГУ отчислили за оскорбление учащегося 3 курса Степана Антропова, вышедшего на...

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Девушки устроили травлю Антропова в соцсетях, не стесняясь угроз с применением нецензурной лексики.

Решение комиссии сочла несправедливым скандальная тележурналистка Ксения Собчак.

«Соразмерный ответ – отчисление, да? Или все-таки немного подлость? Немного охренеть какая подлость? Складывается ощущение, что травля и доносы – главное оружие зэдовцев в тылу. А декан ещё и прогнулись, заранее сломав девочкам карьеру. Фу», – написала Собчак в своем ТГ-канале.

СМИ-иноагент «Медиазона» объявило, что берет отчисленных студенток на стажировку.

Сам Антропов попросил декана журфака Елену Вартанову не отчислять оскорблявших его девушек. Он предложил организовать им поездку в ЛНР.

«Я до комиссии направлял письмо декану с просьбой не отчислять девушек. Да, ребята занимались травлей, оскорбляли меня и угрожали мне. По справедливости, руководство должно как-то отреагировать, провести беседы, сделать выговор, принять какие-то меры.

Но я думаю, идеальной была бы ситуация, когда девушек не отчислили бы, а просто им организовали двухдневную безопасную поездку в Луганск, где они бы могли просто поговорить с местными жителями и увидеть страшные разрушения. Думаю, это было бы более действенно.

Я православный человек, я не умею мстить и обижаться. Я давно всех уже простил. Тем более некоторые ребята уже принесли мне искренние извинения», – сказал Антропов ТГ-каналу «Первый университетский».

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