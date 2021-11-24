Журналист-международник объяснил, что задержка сертификации «СП-2» оказалась на руку «Газпрому»

Ничего страшного в задержке сертификации немецкого участка «Северного потока-2» нет, поскольку газопровод все равно не начнет работать в этом отопительном сезоне.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил московский журналист-международник Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди покупаются на заголовки – какая паника тут была у тех, кто дальше первой строки не читает: «Ой, приостановлена сертификация «Северного потока-2». Да ничего страшного не происходит. Во-первых, имеется виду сертификации не газопровода, а только компании, которая в Швейцарии зарегистрирована, и не всего трубопровода, а только 35-километрового участка в территориальных водах Германии», – отметил Юсин.

«Более того, когда это будет сертифицировано, это даст возможность не на 50 процентов использовать трубу, а на все 100, потому что это как раз обходит одно из ограничений, введенных Еврокомиссией. То есть, потеряв сейчас две недели, ну, может быть, месяц на подготовку этих документов, в стратегическом плане потом следующий отопительный сезон «Газпром», может быть, выиграет», – говорит журналист.

По его словам, сейчас спешить некуда.

«И более того, скажу такую парадоксальную вещь – и слава богу, что «Северный поток-2» не будет задействован в этот отопительный сезон. Пока по нему не идет газ, цены остаются такими высокими, что «Газпром» каждый месяц отбивает значительную часть своих инвестиций в эту трубу. И уже может быть через несколько месяцев полностью инвестиции в «Северный поток-2» будут отбиты за счет того, что цены сейчас вот такие высокие, под 1000», – сказал Юсин.