Журналист рассказал, когда нужно вводить российские войска на Украину

22.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия может помочь адекватным украинским переселенцам, упростив для них бюрократические процедуры получения вида на жительства и гражданства РФ.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «News-Front» высказал покинувший Киев после Майдана украинский журналист, главред портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент России заходить на украинскую территорию ни в коем случае нельзя. Ситуация для захода не созрела. Имеет смысл туда заходить российской армии только в том случае, если подавляющая часть населения будет ожидать российскую армию как армию-освободительницу. Только в этом случае ситуация созреет для захода российской армии.

Это несложно сделать, вопрос в последствиях. Вы же понимаете, что как только вернутся под контроль определенные территории, то вся ответственность за эти территории, за население и все остальное ложится на плечи России. Пример Крыма – относительно небольшой кусок территории, где население в подавляющем большинстве позитивно относится к России. Прошло пять лет, и какие сложности до сих пор переживает Крым. Возьмите местную элиту, которую, на мой взгляд, необходимо зачищать до основания. Эту местную старую элиту украинского производства надо убирать полностью, потому это не элита, это эхо минувшей Украины.

А теперь представьте и спроецируйте это все, пусть не на всю, но на часть украинской территории. Такие проблемы придется решать, это такой груз, это очень тяжело и сложно», – пояснил журналист.

При этом он отметил, что наряду с помощью переселенцам из Украины, следует жестко отсеивать и лишать заработка жителей Западной Украины, которые напрямую поддерживали Майдан.

«Если посмотреть, сколько сейчас людей переселяются из Украины в Россию, пересчет идет на сотни тысяч. Сотни тысяч, которые получают РВП, вид на жительство, гражданство. На самом деле процесс идет. Возможно, его можно и нужно упростить. Но со всеми остальными, особенно я имею в виду западные территории Украины, необходимо обращаться иначе.

Они не должны существовать за счет работы в России. Они создали Майдан, по сути на их горбах влезла во власть эта свора. Значит они должны по полной программе нажраться всего этого, извините, дерьма, которое из них вывалилось начиная с 2014 года», – резюмировал Ваджра.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины, экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что угроза «вторжения» России на территорию Украины якобы вполне реальна и может произойти в том случае, если ситуация внутри страны будет резко дестабилизирована и в Киеве начнется третий Майдан.