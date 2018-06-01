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Журналист рассказал, почему Вышинский отказывается от украинского гражданства
Арестованный в Киеве главред информационного агентства “РИА Новости Украина” Кирилл Вышинский был вынужден сегодня на суде отказался от украинского гражданства и обратиться за помощью к президенту РФ, чтобы его не смогли привлечь на Украине по статье “Государственная измена”.
Такое мнение в своем телеграм-канале высказал российский военкор Александр Коц.
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“Насколько я понимаю, Вышинский от украинского гражданства отказывается не ради информационного хайпа, а чтобы его не могли привлечь по статье «государственная измена». Именно поэтому никто его на Украине гражданства и не лишит. Потому что план у них простой: осудить, а потом выменять у России на какого-нибудь Сенцова. Маленькая победа в актив растерявшему доверие Порошенко. Но обмен, по процедуре, только через помилование президента. Так к кому же ему обращаться?”, – написал Коц.
Метки: Александр Коц, Кирилл Вышинский
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