С 1991 года проект «АнтиРоссия» как политический курс прибалтийских стран формировали эмигранты из-за Атлантического океана, сотрудничавшие во времена Великой Отечественной войны с гитлеровцами.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После госпереворота на Украине, там стал реализовываться проект «АнтиРоссия». Так вот, проект «АнтиРоссия» в Прибалтике, в частности в Латвии, реализуется с 1991 года, с начала постсоветской жизни этих прибалтийских стран.

Почему реализуется этот проект, почему политика памяти, историческая политика в Латвии такова? Ответ простой: достаточно посмотреть на людей, которые формировали эту политику», – рассказал журналист, шеф-редактор «Baltnews» Андрей Стариков

«Формировали её эмигрантские круги, формировали её люди, которые после войны бежали на Запад, после освобождения Латвии советскими войсками, эти эмигранты, сотрудничавшие с нацистами в годы войны, убегали за Атлантический океан.

В постперестроечные годы, в позднеперестроечные годы, в постсоветские годы – они стали возвращаться в Латвию и активно участвовать, как в актуальной политике, так и в государственном строительстве, и предлагать своё видение исторических нарративов, которые сегодня мы можем наблюдать.

Ими был запущен проект «АнтиРоссия» в Латвии. Проект, который реализуется до сих пор, и запрет Георгиевской ленточки – лишь один из элементов этого проекта», – добавил Стариков.