Журналист: В главные латышские русофобы затесались нацисты с российскими корнями

22.11.2021  19:29 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Запад, Латвия, нацизм, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, русофобия, Скандал


С 1991 года проект «АнтиРоссия» как политический курс прибалтийских стран формировали эмигранты из-за Атлантического океана, сотрудничавшие во времена Великой Отечественной войны с гитлеровцами.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С 1991 года проект «АнтиРоссия» как политический курс прибалтийских стран формировали эмигранты из-за Атлантического...

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«После госпереворота на Украине, там стал реализовываться проект «АнтиРоссия». Так вот, проект «АнтиРоссия» в Прибалтике, в частности в Латвии, реализуется с 1991 года, с начала постсоветской жизни этих прибалтийских стран.

Почему реализуется этот проект, почему политика памяти, историческая политика в Латвии такова? Ответ простой: достаточно посмотреть на людей, которые формировали эту политику», – рассказал журналист, шеф-редактор «Baltnews» Андрей Стариков

«Формировали её эмигрантские круги, формировали её люди, которые после войны бежали на Запад, после освобождения Латвии советскими войсками, эти эмигранты, сотрудничавшие с нацистами в годы войны, убегали за Атлантический океан.

В постперестроечные годы, в позднеперестроечные годы, в постсоветские годы – они стали возвращаться в Латвию и активно участвовать, как в актуальной политике, так и в государственном строительстве, и предлагать своё видение исторических нарративов, которые сегодня мы можем наблюдать.

Ими был запущен проект «АнтиРоссия» в Латвии. Проект, который реализуется до сих пор, и запрет Георгиевской ленточки – лишь один из элементов этого проекта», – добавил Стариков.

В свою очередь, его коллега, шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем рассказал, что современные инициаторы антироссийского курса в Латвии – люди с русскими корнями, которые очень стесняются своего происхождения.

«Ситуация с Георгиевскими ленточками, о них вспомнили после 2014-го года, когда началась гражданская война на Украине, когда украинская власть, которая пришла после госпереворота, объявила этот символ враждебным и вражеским», – напомнил Касем.

«Общество готовили, и эта точка, которая была поставлена (закон о запрете Георгиевской ленты – ред.), позорная точка – абсолютно логический в этом плане эпизод этой семилетней активной борьбы. Что касается того, как его принимали.

У любого закона, у любого преступления есть имя и фамилия. Есть такой человек в Латвии, депутат его зовут Артурс Каминьш, он наполовину этнический русский, его отец является русским, он этого очень стесняется и пытается всячески по капле из себя этого русского выдавить.

Хотя он не представляет националистическую партию, он пытается показать себя важным и полезным человеком в местном политикуме. Он даже сменил имя с Артура на Артурса, фамилию взял матери. В общем, свои этнические корни всячески скрывает.

Есть ещё такой человек, как Андрей Юдин, например. Это тоже из коалиционной партии – партии «Новое единство», такой депутат, который в частности заявил, что ношение ленточки, сейчас цитата – «является отрицанием независимости Латвии». Только вдумайтесь, какая связь между Георгиевской ленточкой и отрицанием независимости Латвии», – рассказал журналист.

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