Журналистская солидарность на Украине выродилась в откровенное паскудство

15.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Сегодня украинское журналистское сообщество деградировала до откровенных призывов хватать в заложники своих коллег, которых не стесняются называть «ценным обменным материалом».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу журналистской солидарности, тут говорили, что она на Украине умерла – не просто умерла, вы посмотрите, мерзкая, паскудная статья в «Зеркале недели» какая появилась, что Вышинский должен сидеть, он боец информационного фронта России, он обменный материал. Вдумайтесь: «обменный материал» – какая солидарность? То есть эти же люди, которые ещё и себя называют журналистами – «Зеркало недели» считается супер-либеральной, демократической газетой на Украине – призывают, по сути дела, хватать в заложники своих коллег! Они же прямо говорят – «ценный обменный материал»!» – возмутился Корнилов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский еженедельник «Зеркало недели» объявил журналиста Вышинского «бойцом спецназа» и «ценным обменным фондом»