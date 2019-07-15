15.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политические репрессии, Преследования журналистов, СМИ, Украина
Просмотров:

Журналистская солидарность на Украине выродилась в откровенное паскудство

Сегодня украинское журналистское сообщество деградировала до откровенных призывов хватать в заложники своих коллег, которых не стесняются называть «ценным обменным материалом».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По поводу журналистской солидарности, тут говорили, что она на Украине умерла – не просто умерла, вы посмотрите, мерзкая, паскудная статья в «Зеркале недели» какая появилась, что Вышинский должен сидеть, он боец информационного фронта России, он обменный материал. Вдумайтесь: «обменный материал» – какая солидарность? То есть эти же люди, которые ещё и себя называют журналистами – «Зеркало недели» считается супер-либеральной, демократической газетой на Украине – призывают, по сути дела, хватать в заложники своих коллег! Они же прямо говорят – «ценный обменный материал»!» – возмутился Корнилов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский еженедельник «Зеркало недели» объявил журналиста Вышинского «бойцом спецназа» и «ценным обменным фондом»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть