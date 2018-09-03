Журналисты разыскали самый ужасный курорт России

03.09.2018, Москва, Максим Карпенко

Российские журналисты разыскали самый ужасный курорт страны. Им, по версии «Ридуса», стал Соль-Ильецк в Оренбуржской области. Сюда, на соленое озеро, приезжают туристы «из глубинки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Соль-Ильецке имеются такие «достопримечательности», которые несвойственны ни одному популярному курорту – машзавод, элеватор, соледобывающее предприятие и тюрьма «Черный дельфин», где отбывают наказание осужденные пожизненно граждане.

«Я бы назвал Чёрным Дельфином весь этот городок, чьи жители-узники и приезжие пожизненно осуждены на передвижение по пыльным улицам в окружении помоек», – отмечает автор статьи.

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В материале отмечаются обветшалые кабинки для переодевания со щелями на уровне «интимных зон», грязные туалеты без воды и бумаги, а также забегаловки с самообслуживанием.

В качестве достопримечательностей используются баннеры, на фоне которых можно сфотографироваться в компании с президентом и премьером, а сувениры представлены в виде футболок с надписями «Соль-Илецк» и советской символикой.

«Так что приезжайте в Соль-Илецк, столицу курортного трешачка, мы вас с нетерпением ждём, нам нужно продавать кукурузу и ещё что-то, чёрт-те знает что», – отмечает автор статьи.

Как сообщал «ПолитНавигатор», власти Иркутской области намерены к 2027-му году превратить Байкал в центр мирового туризма. С этой целью в Иркутске планируют построить и новый современный аэропорт.

Ранее журналисты проинспектировали плато Ай-Петри, очищенное в прошлом году от шалманов и обнаружили там грязь, нелегальную торговлю и заваленные навозом дорожки.