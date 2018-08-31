Грязь от шалманов на Ай-Петри сменили сорняки, навоз и нелегальное бухло

31.08.2018, Ялта, Максим Карпенко

Спустя год после разрекламированного чиновниками сноса шалманов возле подъемника на плато Ай-Петри некогда заповедная территория выглядит запущенной – вдоль плиточных дорожек растут сорняки, а на самих тропинках кучи лошадиного навоза, который не убирают местные бизнесмены, активно навязывающие туристам свои услуги.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как оказалось, на плато уже обустроили целую ферму на 46 лошадей и несколько верблюдов. Час прогулки по плато стоит тысячу рублей – работник фермы уверяет, что все легально, а лошадиный навоз на дорожках не от его животных.

«Каждое утро приезжаем, вот так вот в прицепы загружаем свой навоз и увозим. Утром загрузили, вечером вывезли. И все легально, мы оплачиваем налоги, патенты», – уверяет работник фермы Эльвис.

Рядом же с фермой – нелегальная наливайка, ее хозяин, зная о проверке, накрыл прилавки тентом и ретировался. Инспекция же, проведя рейд с правоохранителями, обнаружила бутылки с алкосодержащей продукцией и забрала их на экспертизу.