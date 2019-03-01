Жванецкий начал оправдываться за орден от Путина
Российский сатирик Михаил Жванецкий утверждает, что российский орден “За заслуги перед Отечеством” III степени он получил за рассказы об Одессе.
Об этом он заявил в письме киевскому сайту “Гордон”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
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По словам сатирика, он всю жизнь пишет “только об Одессе”. Также он назвал Одессу “жемчужиной Украины”.
“И еще раз: мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса – моя маленькая страна”, – сказал Жванецкий.
Примечательно, что ранее украинские нацисты пригрозили, что не пустят Жванецкого на предстоящие гастроли в Одессу, если он не откажется от ордена, который ему вручил президент РФ Владимир Путин.
Стоит также отметить, что в указе президента РФ ничего не говорится об одесских рассказах, а указывается, что орден вручается “за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства”.
“Жванецкий, остроумнейший человек ведь… и вдруг стал тупить”, – прокомментировал заявление Жванецкого киевский блогер Александр Рябоконь.
Добавим, что Жванецкий остается одним из немногих российских артистов, которые продолжают выступать на Украине. В свое время украинский минкульт даже включил его в так называемый “белый список” деятелей культуры, которые поддерживают Украину.
Спасибо!
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