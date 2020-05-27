«Жванецкий – предатель Украины!» – меджлисовский пропагандист

27.05.2020, Киев, Игорь Петров

Сатирик Михаил Жванецкий ничего не говорит про «войну России с Украиной», – значит, он предал Украину.

Об этом на своем канале в Youtube заявил заместитель генерального директора меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жванецкий встроился в «Русский мир», нормально себя там чувствует, живет на пол-шишечки там, на пол-шишечки тут. Талант? Да, большой, огромный талант, украинский талант. Куда встроился, в «Русский мир».

Как хотите, так и относитесь. Кто сейчас молчит про войну России с Украиной, тот взял в сторону «Рейха».

Жванецкий молчит про войну России с Украиной, значит он – на стороне врага. Это мое личное мнение», – сказал меджлисовец.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в России завели уголовное дело на бежавшего на Украину бывшего московского либерала, ныне заместителя генерального директора меджлисовского телеканала «АТР» Айдера Муждабаева.

Ранее его бывшая коллега, московская журналистка Екатерина Петухова рассказала, что Муждабаев во время работы в Москве получил квартиру в центре Москвы от мэрии.

«Мэрия Москвы, кровавый то бишь режим, дала ему в Москве квартиру в одной станции от Садового кольца! Тиран неумолимо жесток! Скотина, бл..ь! При этом, Россию ненавидел всегда! 10 лет мы вместе в МК работали. Меджлис этот сраный проталкивал в МК ежедневно. Сам к Крыму, правда, никакого отношения не имеет. Родился в Тамбове. И мама у него русская, чтоб вы понимали. Вот так оскотиниваются люди», – заявила Петухова.