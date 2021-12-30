«Жыве Беларусь, но не сейчас» – Муждабаев возненавидел «розовых пони» Беломайдана

30.12.2021  21:22 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Белоруссия, Дзен, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, экстремизм


Вожатые и рупоры Беломайдана поступили очень подло, подбив людей на протест, а после покинув Белоруссию.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил беглый российский либеральный пропагандист и русофоб Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вожатые и рупоры Беломайдана поступили очень подло, подбив людей на протест, а после покинув...

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«Конечно, ни о какой безопасности для оппозиционеров Лукашенко быть не может, мы знаем трагические случаи этого года. Единственное, итог – все наконец посмотрели правде в глаза, что никаких шансов протест разувшихся на скамейках не имел.

И вообще, вся эта брехня со стороны Светланы Алексиевич, со стороны Светланы Тихановской и прочих розовых пони, которые повели за собой людей на заклание, но оно было изначально понятно, что всё это не сработает, и насколько искренне они это делали, я не знаю.

Но с точки зрения таких людей, как Светлана Алексиевич, это, конечно, подлость по отношению к своему народу – она свинтила быстро. Ну, что уже об этом говорить, когда они там думали о каком-то белорусском народе?

С Беларусью цена была очень высокая, а масштаб преступления тоже довольно большой, поэтому я не прощаю людей, которые вводили в заблуждение белорусов, это подло» – сокрушался Муждабаев.

«Конечно, Белоруссия – это страна, которую можно поставить на паузу. Она сможет возродиться, только когда мы всем миром ухандокаем русский рейх. Конечно, русский рейх будет разрушен, конечно «жыве Беларусь», но не сейчас», – добавил русофоб.

Напомним, ранее белорусская писательница-русофобка лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич пожаловалась, что её ненавидят в родном селе.

Алексиевич известна своей поддержкой Украины в конфликте с Россией, осуждением «агрессивного мира Берии, Сталина, Путина и Шойгу» и распространением фейков об участии российских военнослужащих в разгоне Беломайдана.



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