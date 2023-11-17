Накануне истечения срока полномочий украинского президента Россия намерена уничтожить ракетами украинскую энергетику.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Михаил Чаплыга, эмигрировавший с Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие линии перейдены. Политика США сегодня может быть одна, а завтра другая, точно так же, как политика и в Лондоне сегодня может быть одна, а завтра другая. Я веду к тому, что сейчас мы входим в период жесточайшей политической борьбы. Причем, эта борьба будет происходить в герметично закупоренной банке, в которой нет на входе бабла, из которой оно должно потом выйти, закупорена по сухопутному коридору, по морскому, без поставок вооружения», – сказал эксперт.

«Русские абсолютно готовы перейти к периоду катарсиса. Если вы откроете «Телеграф» британский или американскую прессу, послушайте даже наши заявления – все понимают, что русские готовятся к ракетным ударам для того, чтобы разрушить систему энергетики.

А если разрушаешь энергетическую систему, останавливается вообще все и начинается гуманитарная катастрофа. Как раз аккурат за месяц-два-три до часа, когда карета превратится в тыкву [истечет срок полномочий президента Украины]», – заявил Чаплыга.