Зимой газ в Европе может стоить 6 тыс долларов за тысячу кубометров

Россия может совсем прекратить поставки газа в Европе по газопроводу «Северный поток», который сейчас остановлен на три дня для техосмотра, поскольку Канада так и не гарантировала, что отремонтирует газовые турбины и не наложит на них санкции.

Об этом в интервью радиостанции «Спутник» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если подобная ситуация будет сохраняться, и последняя турбина тоже выработает свой ресурс, то она будет выведена из эксплуатации. Поэтому «Северный поток» полностью может остановиться. Европейские трейдеры опасаются, что сейчас «Газпром» остановит «Северный поток», осмотрит турбину и скажет: ой, извините, тут уже выработан весь ресурс, обнаружены повреждения, я больше «Северный поток» не запускаю. Именно опасения подобных вещей толкают цены вверх», – сказал Юшков.

По его словам ситуацию в Европе усугубляет и то, что многие АЭС остановлены до конца года из-за технических неисправностей и засухи.

«Я думаю, что дальше будет волнообразное движение. В сентябре-октябре газ чуть снизится в ценах. Уйдет к полутора тысячи за тысячу кубов. Но это будет затишье перед бурей. А вот как только начнется отопительный сезон, мы увидим новую волну роста спроса на газ, опять дефицит, и опять цены пойдут вверх. Если будет морозная зима, мы увидим не только 4000 долларов за тысячу кубов, о которых «Газпром» говорил, но и 5000, и 6000. Тем более, если не наладится поставка по «Северному потоку»», – сказал Юшков.