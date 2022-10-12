«Зимовать придётся под буржуйки и генераторы без горячей воды» – мэр Львова

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После ракетных ударов по критической инфраструктуре Галичины – Львовщина оказалась под угрозой срыва отопительного сезона с существенными рисками остаться без воды.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил мэр Львова Андрей Садовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, все подстанции и ТЭС известны на Украине. И Россия целенаправленно начинает по ним лупить. Если мы в быстром времени получим системы ПВО, и мы сможем их защитить, тогда окей. Если же наши партнеры будут раздумывать, тогда мы можем иметь потери, которые будут исчисляться сотнями миллионов гривен, потому что вы понимаете, информация сегодня есть в открытом пространстве, что, где и как. Поэтому нужно готовиться к сложным периодам. У нас во Львове есть шесть тысяч укрытий. И в максимальном количестве укрытий мы выстраиваем пункты обогрева. Это банальная печка, банальная буржуйка, дрова, чтобы в зимний период можно было побыть, возможно, день, возможно два, возможно – больше. Пока службы будут делать все возможное, чтобы исправить ситуацию. Потому каждые поражения приносят большой вред», – рассуждал Садовой.

Он повторился, что для восстановления этих подстанций потребуются месяцы, в то время как городу остаётся лишь существовать за счёт дизельных генераторов.

«На сегодняшний день очень сложная ситуация. Мы активировали все имеющиеся у нас дизельные генераторы. Большая часть воды подается во Львов, благодаря дизельным генераторам, которые фактически должны дублировать систему электроснабжения, а сегодня – наоборот. Хорошо, что мы запаслись топливом, но это экстрим. Это экстремальная ситуация. Мы во Львов качаем воду за сто километров. Если говорить о тепле, ни одна ТЭС не сможет работать без электроэнергии. У нас с этим тоже проблемы. Мы утром подавали горячую воду, после ракетных ударов мы это уже не сможет делать. Вообще, стоит вопрос, каким будет отопительный сезон», – отметил он.

«Утепление самих домов. Если дом утепленный, даже если на улице -10, в доме будет держаться температура +10, можно выжить. Если дом не утепленный, то любое отопление – то же самое, когда зимой пробуешь нагреть голого человека, если он раздет…», – не договорил с горя мэр Львова.