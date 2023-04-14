Злорадство в годовщину гибели крейсера «Москва»: О чём умалчивают в Киеве

Украинские политики не преминули воспользоваться поводом – годовщиной гибели крейсера «Москва», чтобы выступить со злорадными заявлениями в адрес России.

Впрочем, в Киеве традиционно выдают желаемое за действительное, утверждая, что потеря флагмана Черноморского флота переломила ситуацию на море в пользу Украины и навсегда сделала невозможной воссоединение Одессы с Россией. Вот что рассказал «ПолитНавигатору» офицер ВМФ, знакомый с ситуацией.

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«Сам факт поражения крейсера «Москва» противокорабельными ракетами – это, несомненно, удача для Украины. Скорее всего, это действительно были украинские «Нептуны», хотя в одном из брифингов Залужного отмечалось, что это были натовские «Гарпуны».

Некоторые СМИ писали, что это норвежские ракеты, после подрыва Северных потоков – тоже может быть. Так или иначе, крейсер получил повреждения, пожар до конца ликвидировать не удалось, и когда начал взрываться боезапас, во избежание гибели людей было принято решение об эвакуации экипажа. Без экипажа судьба крейсера была предрешена.

Для нас это была существенная потеря не только с военной точки зрения, но и с моральной. Погиб флагман и символ Черноморского флота, погибли 28 моряков.

Вместе с тем, даже эта потеря не привела к победе Украины на море. По факту противостояния ВМС Украины прекратили свое существование и не могут влиять на ситуацию ввиду своего отсутствия. В арсенале противника остались морские дроны-камикадзе, диверсии и информационные операции, что может играть роль раздражителя, но не может переломить ситуацию.

Основные ударные корабельные силы Черноморского флота продолжают выходить в море и наносить ракетные удары по противнику, и Украина не в силах это предотвратить и даже помешать.

Как говорил один из героев фильма про неуловимых мстителей – «это факт, месье Дюк», – резюмировал российский офицер.