Зловещие знаки: Как понимать ночное обращение Байдена

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Политики и эксперты комментируют ночное обращение президента США Джо Байдена к нации, где тот обещал дальнейшую поддержку Израилю и Украине.

Одним из самых зловещих знаков наблюдатели считают пассаж американского лидера, где тот отождествил действия России и боевиков ХАМАС.

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«Мы не можем закрывать глаза на то, что делают ХАМАС и Путин. Я отказываюсь допустить это». Это не бред, дорогие друзья. Это называется магистральная линия враждебной пропаганды. Это то, чем они сплачивают свои ряды», – считает политолог Андрей Перла.

«Деньги выделены, идеология сформулирована. Никакой заморозки конфликта, никакого перемирия в мировой войне не может быть. Очевидно, что Путин прекрасно это понимает и готовится к большой схватке на долгие годы. И конечно на Украине и Израиле список новых конфликтов не закончится и по отдельности они не разрешатся», – полагает радиоведущий Сергей Мардан.

«Ну всё, методичка запущена. Теперь эти любители ковровых бомбардировок и уничтожители больниц будут сравнивать нас с ХАМАС, чтоб выбить из своих доверчивых дураков-налогоплательщиков побольше денег для американских оружейных магнатов», – продолжает мысль журналистка Наталья Радулова.

Американист Малик Дудаков назвал обращение Байдена «отчаянным», поскольку в Вашингтоне вопрос выделения военных траншей так и завис в воздухе, и «пока Пентагону приходится перенаправлять дефицитные снаряды с Украины, оголяя один фронт ради защиты другого».

Телеведущий Максим Шевченко объясняет позицию Байдена меркантильными интересами.

«Половина выборных денег Демократической партии собирается от богатых американских евреев. В электоральном смысле американские евреи (всех направлений и взглядов) практически не играют никакой роли, их не более 4% от числа избирателей. А вот в деле финансовом он очень даже влиятельны. Поэтому, даже, если даже под нос Байдену сунут самые неопровержимые и детальные доказательства израильских злодейств, он их не увидит публично. Хотя в душе возмутится. Байден прилетал не Израиль поддерживать, а мотивировать еврейских спонсоров Демпартии нести свои денежки. Так устроена Америка. Ничего личного, только бизнес».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз выступил с предостережением, что действия Вашингтона могут привести мир к ядерной войне.

«Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Инвестиции в смерть ненужных людей – это разумно и хорошо. Это за гранью добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий. Результат таких заявлений очевиден. Количество поставленного оружия рано или поздно перейдёт в качество. Осколочно-фугасные, кумулятивные, зажигательные и объёмно-детонирующие заряды превратятся в заряды ядерные…», – написал Медведев.

С ним согласен глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Вашингтон только маскируется под «демократизатора» и «голубя мира». Современная внешняя политика США несет угрозу стабильности и безопасности на планете. Маниакальное стремление к американскому доминированию создает реальные риски Третьей мировой войны», – написал он.

На Украине перспективу Третьей мировой восприняли с энтузиазмом.

«Сегодня мы – украинцы и израильтяне – находимся на переднем крае большой войны, на пороге которой стоит планета. Война набирает обороты. Эвакуация невозможно. Спрятаться негде. Придется сражаться», – написал военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов.