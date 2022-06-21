«Змагары» сигнализируют об «отсутствии войск РФ» в Белоруссии – генерал СБУ

21.06.2022  21:13 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

На данный момент белорусская граница является для ВСУ лишь «раздражающим фактором», который сдерживает часть войск на том направлении.

Об этом в эфире ICTV заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На данный момент белорусская граница является для ВСУ лишь «раздражающим фактором», который сдерживает часть...

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«Никаких российских войск, которые могли бы сконцентрироваться в Белоруссии, нет. У нас есть разведданные и от наших партнёров, и от нашей разведки, и от наших сторонников-белорусов, которые чётко отслеживают ситуацию. Сил и средств перейти границу – нет. Сейчас происходит так, что это [белорусская граница] просто раздражающий фактор, который сдерживает часть наших войск на том направлении», – утверждает Ягун.

Стоит отметить, что единства на этот счёт в Киеве нет. Ранее советник бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк в эфире украинского ТВ, наоборот, стращал ударом со стороны Белоруссии и призывал киевлян «готовиться к самому худшему».

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