«Змагары» сигнализируют об «отсутствии войск РФ» в Белоруссии – генерал СБУ
На данный момент белорусская граница является для ВСУ лишь «раздражающим фактором», который сдерживает часть войск на том направлении.
Об этом в эфире ICTV заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Никаких российских войск, которые могли бы сконцентрироваться в Белоруссии, нет. У нас есть разведданные и от наших партнёров, и от нашей разведки, и от наших сторонников-белорусов, которые чётко отслеживают ситуацию. Сил и средств перейти границу – нет. Сейчас происходит так, что это [белорусская граница] просто раздражающий фактор, который сдерживает часть наших войск на том направлении», – утверждает Ягун.
Стоит отметить, что единства на этот счёт в Киеве нет. Ранее советник бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк в эфире украинского ТВ, наоборот, стращал ударом со стороны Белоруссии и призывал киевлян «готовиться к самому худшему».
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