«ЗН»: В следующем году единственным источником газа для Украины будет РФ

18.09.2021 14:20 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Зависимость Украины от импортного газа будет только усиливаться, а положение дел в «Нафтогазе» ухудшаться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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По мнению авторов публикации Марии Якуб и Александра Харченко, представляющих Центр исследования энергетики, на ближайший отопительный сезон большинство украинских потребителей защищены от колебаний контрактными ценами, по которым стоимость газа не превышает 13 гривен за кубометр.

«Также сейчас предприятия теплокоммунэнерго получают газ от «Нафтогаза» по фиксированной стоимости 7,42 грн за кубометр. Если эту цену сохранят, как обещает «Нафтогаз», это позволит не повышать в несколько раз тарифы на отопление и горячую воду. Поэтому рядовые украинцы в ближайшие месяцы значительного повышения цен не ощутят», – считают эксперты.

Впрочем, они оговариваются, что такие меры будут иметь серьезные негативные последствия в будущем.

«Имеющихся запасов в газохранилищах должно хватить до конца отопительного сезона. Но в дальнейшем «Нафтогазу» придется самостоятельно компенсировать разницу между реальной стоимостью газа и ценой его реализации. Это не только возврат к убыточности и дотациям из бюджета, потому что без дополнительных 20–25 млрд грн из бюджета «Нафтогаза» в следующем году закупить необходимые объемы газа будет просто не за что», – отмечается в статье.

Также авторы указывают, что ухудшение финансового положения «Нафтогаза» — это невозможность инвестировать в развитие собственной добычи, что означает на практике дальнейшее падение собственного производства – в этом году на 5%, а в следующем — на 7–8%.

«Соответственно, зависимость Украины от импортного газа только усилится. Следует помнить, что при отсутствии транзита через Украину европейская газотранспортная структура является недостаточно мощной для физической прокачки со стороны Германии в Украину необходимых для нашей страны объемов газа. Вполне может быть, что в следующем году, после запуска «Северного потока-2», единственным реальным источником газа для закупок останется Россия», – резюмируют Якуб и Харченко.

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