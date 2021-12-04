«ЗН»: Westinghouse ничего не построит. Украину ждет челобитная «Газпрому»

Новости Украины

Несмотря на прозвучавшие ранее со стороны украинских властей заверения, явления, американская компания Westinghouse не собирается строить энергоблоки для АЭС на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Над заявлением компании Westinghouse и НАЭК «Энергоатом» о строительстве в Украине большого числа реакторов не посмеялся только ленивый, ведь речь идет о 14 новых реакторах при явной неспособности достроить даже один. Мы бы тоже посмеялись над планами НАЭК, но их последствия слишком серьезны», – говорится в статье.

Отмечается, что Westinghouse надо продать два комплекта оборудования реакторов АР1000, оставшихся от провалившегося строительства в США.

«По условиям контракта с тамошними строителями, компания должна это сделать до 2025 года, желательно подороже. Чем она и занимается. Собираются отправить эти комплекты на Хмельницкую АЭС. Молодцы, что тут скажешь. При этом сама Westinghouse строить реакторы в Украине и не планирует. Вообще, то есть совсем. Попытка построить что-либо самостоятельно в США привела к банкротству компании, дикому (более чем вдвое) перерасходу средств и срыву всех назначенных сроков. Урок усвоен: больше Westinghouse в генеральные подрядчики не лезет», – подчеркивает «ЗН».

При этом в США уточнили, что график строительства и сроки ввода в эксплуатацию новых реакторов относятся к компетенции «Энергоатома», который будет «нести главную ответственность за эти направления».

В то же время, указывает автор, американские блоки, по сверхоптимистичному сценарию, будут только после 2028 года.

«Прогнозировать традиционный для «вестовских» проектов срыв сроков лет на пять пока не будем. Фокусов хватает и без этого. А значит, впереди у наших атомщиков и челобитная, и принятие закона Украины о выделении госгарантий для… «Газпрома». Ведь года за три до американских обещают ввести в эксплуатацию третий блок на Хмельницкой АЭС (анонсировано на 2025-й). Причем с реактором чешской «Шкоды» (Škoda JS), которая принадлежит нашему любимому «Газпрому». На то, что эта компания находится под санкциями США, закроем глаза», – резюмирует «ЗН».