Знаменитая американская пианистка сделала подарок жителям Донецка

24.08.2019, Донецк, Александр Гусар

В честь 150-летнего юбилея столицы ДНР, всемирно известная пианистка из США Валентина Лисица выступила для дончан с концертной программой «Донецку – музыка души», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В концерте под открытым небом вместе с американской пианисткой выступил симфонический оркестр Донецкой государственной академической филармонии. У подножия монумента «Твоим освободителям, Донбасс» прозвучала музыка Прокофьева, Чайковского, Хачатуряна, Рахманинова и других всемирно известных композиторов, а в завершении концерта –знаменитая сюита Георгия Свиридова «Время, вперёд!».

После концерта глава Донецкой городской администрации Алексей Кулемзин поблагодарил Валентину Лисицу за подаренные прекрасные мгновения музыки, и преподнес в подарок от донецких кондитеров торт с изображением герба Донецка.

«Должен сказать, что за гастролями в воюющем городе лежит великое мужество нашего друга, красивой, улыбчивой, хрупкой девушки, мастера своего дела, которая получила по праву всемирное признание. Давайте все вместе ей скажем спасибо за то, что она дарит нам такие прекрасные мгновения, и уже не первый раз. Наверное, она уже давно настоящая дончанка», – сказал градоначальник.

Отметим, что визиты Валентины Лисицы в Донецк стали практически ежегодной традицией, несмотря на травлю артистки за её политическую позицию в США и Канаде.