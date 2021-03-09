Золотое дно: Кураторы Беломайдана выпустили фильм о дворцах Лукашенко

09.03.2021, Минск, Артём Агафонов

Примерно неделю назад исчезли с радаров печально известный телеграм-канал «NEXTA» и его автор Степан Путило. Первый перестал обновляться, а второй – не выходил на связь. Исчезновение активно обсуждалось, и версии высказывались разные. Одни говорили, что Путило похищен белорусскими спецслужбами, и его тайными тропами везут в Синеокую, другие – что Степа с коллегами банально ушел в депресняк и запой. Во второе верилось больше. Устроить силовую спецоперацию с похищением охраняемого человека в стране НАТО – это перебор даже по меркам современной Белоруссии.

Когда Путило, наконец, объявился, он объяснил свое исчезновение работой над разоблачительным фильмом «Золотое дно», который менее, чем за сутки посмотрели полтора миллиона человек. Посмотрел и я, потратив полтора часа своего времени. Ну, что сказать, дно как дно. Даже днище. Смесь общеизвестных фактов, домыслов, логических манипуляций и откровенного хамства. Большинство обнародованной информации я уже слышал или читал. Единственной новинкой для меня стала информация о том, что часть резиденций построена за деньги от экологических грантов Евросоюза. Однако, информация эта была абсолютно голословной – какие-либо подтверждения в фильме попросту отсутствуют, что уже многое говорит о его качестве. В общем, обычная пропагандистская агитка с закосом под Навального.

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Вот только Навальный рисовал мультики про относительно скромное по российским меркам здание и рассказывал чушь про аквадискотеку, а в фильме Путило фигурируют реальные роскошные здания, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами.

Говоря недавно о том, что у него нет никаких дворцов, а есть лишь доставшийся в наследство от матери домик в деревне размером 7 на 8, Лукашенко, разумеется, был прав. Все его многочисленные резиденции находятся в государственной собственности, и их дальнейшая судьба будет головной болью следующего президента.

Но не слишком ли их много? Названная цифра 18, если она соответствует действительности, является европейским рекордом. Построенный же тайком от граждан за 250 миллионов бюджетных долларов Дворец независимости больше подходит какому-нибудь арабскому нефтяному монарху, чем президенту небольшого и небогатого европейского государства.

Защитники Дворца независимости обычно говорят о престиже государства. Но огромное, сомнительное с архитектурной точки зрения здание, обставленное с вызывающей роскошью, может быть престижным только для восточных деспотий, а в других местах престиж страны определяется совсем другими вещами.

Американский президент имеет всего две резиденции, а в скромном и маленьком, по меркам Лукашенко, Белом доме он живет и работает, но это не мешает США быть глобальной сверхдержавой, а Беларуси, имея такой дворец, шарахаться от кризиса к кризису.

Дело не в престиже, а в том, что один человек, недополучивший комфорта в детстве и молодости, на старости лет пристрастился к роскоши, которая обеспечивается за счет налогоплательщиков. На содержание всей этой помпезной недвижимости, автопарка, авиапарка, охрану первого лица Белоруссии ежегодно расходуются огромные бюджетные средства – миллионы, а, скорее всего, и десятки миллионов долларов. Для следующего президента эти расходы будут проблемой – многое придется продать с молотка, многое – перепрофилировать. Для Лукашенко же – важным фактором народного недовольства.

Были в фильме и другие общеизвестные факты. Подаренный «Майбах», который в любой цивилизованной стране мгновенно вызвал бы коррупционный скандал и отставку руководителя страны – факт. Указ о наделении эксклюзивным статусом специмпортера табака одного из олигархов – тоже факт. Да и привычка стареющего «бацьки» окружать себя молодыми красавицами тоже выглядит странно и престижу страны совершенно не способствует.

В общем, пропаганда – пропагандой, но фильм Путило – это тот случай, когда нет дыма без огня.