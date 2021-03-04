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04.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, Политические диверсии
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Кукловоды Беломайдана из Nexta переругались, занимаются пьянством и шантажом


Координировавший Беломайдан из Польши Семен Путило мог утратить контроль над тремя телеграм-каналами под маркой Nexta.

Об этом пишет белорусское националистическое издание «Наша Нива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По слухам, которые расползаются в узких кругах, доступ к телеграмм-каналов якобы захвачен одним из экс-участников команды, которая сильно разрослась за последние полгода. Мол, теперь этот экс-член команды требует выкуп за возвращение канала. В команде Путило начались конфликты, ведь парень оказался очень настойчивый и «перетаскивал одеяло на себе», как говорят лица, близкие к каналу», – говорится в статье.

Каналы Nexta не обновляются с 28 февраля, а сам Путило выходит в интернет пьяным, чтобы пообщаться с подписчиками. Известно, что в среде белорусских политэмигрантов отношение к Нехте крайне негативное.

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