«Зрада! Капитуляция!». Украинские ястребы негодуют от совместного патрулирования с ДНР

10.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты не могут успокоиться после новости о совместном патрулировании поселка Шумы представителями ДНР и ВСУ. Достигнутую договоренность, которая позволила избежать обстрела донецкими войсками позиций украинской армии, воспринимают как госизмену и признание ДНР.

Об этом в частности заявил сотрудничающий с экс-президентом Петром Порошенко политолог Сергей Таран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какое унижение, какой позор для власти Зеленского, которая идет на это. И это будет только первой пулей, круглым шариком, который запускают россияне, чтобы проверить, что украинская сторона готова идти на любые уступки и требования террористов. Если сейчас пойдут на это требование, то завтра террористы будут выдвигать другие требования, будут проверять другие позиции, записывая, где стоят солдаты, где стоят танки, а главное, унижая наших солдат, которые стоят на передовых позициях, а их будут проверять террористы…

Если мы организовываем совместные инспекции с российскими террористами, то мы признаем их как сторону конфликта, и это то, чего хочет российская сторона. У нас – внутренний конфликт именно с того времени, как террорист ступит ногой на украинские позиции, а перед ним будут отчитываться украинские солдаты и офицеры. Это и будут те прямые переговоры, которых хочет Москва», – заявил Таран в своем блоге.

А политолог Андрей Смолий считает, что подписанное соглашение о совместном патрулировании открывает дорогу к созданию аналогичных патрулей по всей Украине.

«Прошу прощения, что такое «общее инспектирование»? С кем? Они уже совсем с дуба упали? Украина дала разрешение на то, что наша сторона, «другая сторона», то есть де-факто оккупант, и представитель ОБСЕ совместно патрулировали определенный участок фронта. Потому что, видите ли, московские террористы угрожали обстреливать эту территорию.

Следуя этой логике, можно угрожать на весь фронт и затем власть Зеленского будет соглашаться на совместное патрулирование всей линии разграничения. Интересно еще одно: как это прописали в документах? Как это было официально зафиксировано? Понимаете, по сути это дает возможность стороне агрессора требовать совместное патрулирование и определенные совместные действия по всей Украине. А это уже не только «не вяжется», это напоминает полную капитуляцию перед агрессором», – убежден Смолий.

Считает произошедшее предательством и лидер националистической партии ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«Выборы в ОРДЛО ему пропихнуть не удалось, так теперь решил ударить по самой армии на передовой? Далее что будет? По всей линии фронта экскурсию им проведет, в воинские части пригласит, в Генштаб позовет? Или в Верховную Раду сразу – законы писать? Это решение – фактическая легализация самопровозглашенных «республик». Государственная измена чистой воды. Уже не на словах и не в планах – на деле», – считает Тягнибок.

«Что значит «совместная инспекция»? Это коллаборационисты и оккупанты будут проверять там или не там стоят наши воины? Может снова, как в ДАП в 2015-м, будем регулировать количество патронов, которые ребята берут на позицию? Бл…ский позор! Мы – на своей земле», – поддакивает в своем блоге неонацист Назар Приходько.

«Это просто фантастика: оккупанты будут инспектировать украинскую армию на украинской земле. В таком случае мы хотим проинспектировать украинские Донецк и Луганск. Зеленский договорится?», – выдвигает требования главарь Нацкорпуса Андрей Билецкий.

А в так называемом «Движении ветеранов Украины» потребовали импичмента президента Зеленского после принятого решения:

«Президентские старики в ТКГ соглашаются на что? На инспекции? С сепаратистами? Это государственная измена. Это ничтожество и полная несостоятельность президентской вертикали понять, как воевать с коварным врагом. Это, в конце концов, колоссальное унижение Вооруженных Сил Украины… «Движение ветеранов Украины» призывает все политические партии – достаточно красных линий, митингов и прочего цирка! Немедленно начинайте процедуру импичмента президента в связи с государственной изменой».

В свою очередь одесский журналист Максим Войтенко в этой связи откровенно троллит негодующих.

«Там у порохоботов полная зрада и снова порвались красные линии. А я вот не могу вспомнить, Гиви или Моторола проверял количество магазинов у киборгов во время обороны Донецкого аэропорта. И не в Дебальцево ли во время его обороны украинцами заседала российская военная миссия», – пишет Войтенко в своем блоге.