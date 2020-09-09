ВСУ сдулись: Пушилин отменил указ об уничтожении украинских позиций

09.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

В связи с выполнением со стороны ВСУ требований по совместной инспекции украинских позиций, глава ДНР Денис Пушилин отменил приказ об уничтожении вражеских позиций до времени, пока не будут установлены новые нарушения.

Об этом руководитель республики написал в своём Telegram-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с тем, что мы наконец-то добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций, принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы.

В случае, если по итогам проведения совместной инспекции будет установлено, что украинская сторона допустила нарушения дополнительных мер в части продвижения своих позиций вблизи населённого пункта Шумы и не будет их устранять, мы самостоятельно уничтожим указанные позиции в рамках реализации пункта «е» Мер по усилению режима прекращения огня», – написал он.

Глава ДНР также напомнил представителям Украины, что защитники Донбасса не намерены закрывать глаза на грубейшие нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.

«Еще раз подчеркиваю, что приоритетом для нас является четкое и неукоснительное выполнение достигнутых на минской площадке договоренностей. Тем не менее, представители Украины должны ясно осознавать, что мы тщательно следим за ситуацией с выполнением данных договоренностей и не намерены закрывать глаза на факты грубейших нарушений с украинской стороны», – резюмировал Пушилин.

Ситуацию также прокомментировал руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

«Украина наделала много шума из-за поселка Шумы. Причём, пытаясь выставить виноватой ДНР, якобы, республика нагнетает напряжение и желает сорвать действующее перемирие.

При этом Киев стыдливо забывает упомянуть, что именно Украина, проводившая несогласованные действия по расширению своих фортификационных сооружений, нарушила условия дополнительных мер контроля режима перемирия.

Надо признать, согласие Киева на совместный с представителями ДНР мониторинг поселка по фиксации устранения допущенных ВФУ нарушений – сдвиг процесса в лучшую сторону.

Мы не можем однозначно утверждать, что Киев намерен начать выполнять условия Минских соглашений. Однако появились надежды на то, что путем конструктивного диалога нам удастся прийти к общему знаменателю и не допустить возобновления обстрелов. Плохой мир всегда лучше хорошей войны.

Посмотрим, чем завершится инспектирование поселка. Именно после этого можно будет судить о том, действительно ли Украина образумилась и готова выполнять возложенные на нее обязательства, или же она произвела очередной отвлекающий маневр», – рассказал Муратов корреспонденту «ПолитНавигатора».