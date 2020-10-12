«Зрада» национального масштаба: Украинцы не считают свою страну независимой

12.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине растет число тех, кто не считает свою страну реально независимым государством.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг».

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Так, более половины опрошенных (52%) посчитали, что Украина не является реально независимым государством. При этом количество тех, кто считает Украину независимым государством, уменьшилось с 40,5% в августе до 35,3% в сентябре.

Кроме того, 40,2% респондентов согласились с утверждением, что украинская власть в своей экономической политике полностью зависит от влияния других стран и организаций, 41,9% признают такое влияние частичным и лишь 6,7% считают, что украинская власть полностью независима в своей экономической политике.

Также в этом опросе, как сообщал ПолитНавигатор, большинство украинцев признало, что соглашения с ЕС и МВФ наносят вред Украине.

Исследование проводилось 20-29 сентября 2020 года. Всего было опрошено 3014 респондентов методом личного интервью по месту жительства. Стандартное отклонение: 1,1-1,9%.