Зрада от Чичваркина: Даже беглые либералы считают Крым российским

Беглые российские либералы вынуждены считаться с мнением россиян и лавировать по болезненным для киевского режима темам.

Об этом сбежавший в Лондон террорист и экстремист, заукраинский коммерсант Евгений Чичваркин заявил в эфире видеоблога бывшей журналистки либеральной радиостанции «Эхо Москвы» иноагентки Нино Росебашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая с негодованием заметила, что ряд бежавших из России оппозиционеров «до сих пор очень боятся произносить слова «Крым – это Украина» или говорить про репарации».

«Люди не мыслят, что Крым – это Украина, потому что боятся потерять огромную аудиторию российскую, потому что мыслят себя потом российскими политиками, которым нужно будет работать и с этой аудиторией. Если по Донбассу еще бабушка надвое сказала, то Крым, большинство россиян считали российским», – сказал иноагент.

По его словам, именно поэтому либеральные оппозиционеры, мечтающие попасть в Госдуму «боятся отрезать какую-то часть лояльной к себе аудитории, которая протестная, но которая считает, что Крым – это Россия».