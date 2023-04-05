Зрада: Варшава встретила Зеленского «москальским» приветствием

Владимир Гладков.  
05.04.2023 16:44
  (Мск) , Варшава
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Дзен, Политика, Польша, Скандал, Украина


В ходе встречи украинского и польского президентов в Варшаве, стороны обменялись приветствиями на разных языках.

Видео разлетелось по тг-каналам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе встречи украинского и польского президентов в Варшаве, стороны обменялись приветствиями на разных...

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На украинское приветствие Зеленского «Добрый ранок», жена президента Польши Агата Корнхаузер-Дуда громко и чётко ответила по-русски:

«Добрый день».

После чего президенты и их супруги обменялись объятиями и поцелуями.

Примечательно, что украинский президент обратился именно на «мове», поскольку в польском языке вообще нет приветствия «доброе утро». Что касается ответа первой леди Польши, то здесь также всё однозначно – по-польски «добрый день» звучит как «дзень дОбры», так что ни о каких оговорках не может быть и речи.

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