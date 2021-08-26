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26.08.2021 14:56 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Афганистан, Дзен, Политика, Украина
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«Зради немає». МИД Украины не против помощи российских военных в Афганистане

Новости УкраиныТеоретически среди эвакуированных российской военно-транспортной авиацией из Афганистана граждан ряда постсоветских республик могли быть...

Теоретически среди эвакуированных российской военно-транспортной авиацией из Афганистана граждан ряда постсоветских республик могли быть украинцы, однако у Киева такой информации нет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент у нас отсутствует информация, что на борту этих самолётов были граждане Украины. Тот факт, что эти самолёты летели не в аэропорт Кабула, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов, свидетельствует о двух вещах. Во-первых, о тесной связи РФ с движением Талибан, которое в России запрещено, а во-вторых, о том, что возможность того, что на этих самолетах были украинские граждане очень-очень низкая. Потому что на базе Баграм и в её окрестностях не было украинских граждан, по крайней мере, тех граждан Украины, о которых нам известно…

Любая информация, которая приходит из России требует тщательной проверки. Очень досадно, что после 7 лет российской дезинформации много украинских граждан, в том числе тех, кто должен бы был разбираться в таких вещах, ведётся на эти вещи», – заявил Кулеба.

«Если там даже теоретически гражданин Украины вскочил в российский борт и вылетел на нём с территории Афганистана, то в этом нет измены как таковой. Потому что если человек был в ситуации, в которой был риск для жизни, то ему было всё равно, на чей самолёт прыгать», – разрешил глава украинского МИДа.

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