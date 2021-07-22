22.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Венгрия, Закарпатье, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Зрадник Кулеба дал добро Венгрии на вакцинацию Закарпатья «путинским спутником»

Новости УкраиныЛюбой житель Закарпатья, независимо от национальности, может вакцинироваться в Венгрии, ранее закупившей российский препарат...

Любой житель Закарпатья, независимо от национальности, может вакцинироваться в Венгрии, ранее закупившей российский препарат «Спутник V», который не допустила к использованию Украина.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Между Венгрией и Украиной есть договорённость о признании сертификатов о вакцинации, за что я лично благодарен Кулебе. Поэтому люди, которые получили вакцины, могут свободно передвигаться между Украиной и Венгрией.

И мы в Венгрии предложили населению Закарпатья, независимо от национальной принадлежности, что они могут вакцинироваться в Венгрии. Таким образом, мы пытаемся повысить количество вакцинированных лиц, так как очевидно, что с успехом бороться против пандемии могут только те страны, где вакцинируются много людей», – сказал Сийярто.



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