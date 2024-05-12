«Зря мы отдали русским Победу над нацизмом» – полковник СБУ

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Украина добровольно отказалась от своей роли в Великой Отечественной войне и забыла о понесённых тогда жертвах.

Об этом в эфире интернет-канала «Полит эксперт» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«9 мая для Олега Старикова – это праздник на костях или почтение героев? Отмена празднования на Украине, это стирание истории или путь к новой истории Украины?», – спросил ведущий.

«Во-первых, дело в том, что я считаю ошибкой, что мы отдали РФ все, что касается победы. Дело в том, что Украина внесла огромный вклад в победу над нацизмом. На Украине было четыре фронта. Украина была полностью оккупирована и находилась под оккупантом. На Украине были и партизанские движения, и сопротивление, и когда фронты шли, естественно, солдат набирали из местных. Самую основную тяжесть понесли украинцы, а мы это отдали. И теперь это полностью перехватил противник, и занимается, в том числе, и пропагандистской деятельностью», – рассуждал Стариков.

Он пожаловался, что на победу во Второй мировой войне завязаны очень многие вещи – и даже членство Украины в ООН.

«Мы – народ-победитель. Победитель, а не проигравший. А то, что сейчас ведутся вот эти все разговоры, когда выкидывают и замалчивают Вторую мировую войну с 1939 по 1945 год – я считаю, это неправильно», – подытожил полковник.

Напомним, накануне Верховная рада Украины отметила скорбными сожалениями и минутой молчания 8 мая – годовщину последнего дня существования гитлеровского режима.