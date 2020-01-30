30.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
История, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал
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«Зря он это сделал» – Захарова прокомментировала наглость Качиньского


Требуя компенсаций от России за Вторую мировую войну, экс-премьер Польши Ярослав Качиньский забывает, благодаря кому в те дни польская государственность не канула в лету.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В своём русофобском запале зашёлся польский премьер Качинский, он договорился до того, чтобы потребовать компенсации с России за польские страдания.

Почти не осталось в живых тех красноармейцев, которые вместе с полумиллионом павших освободили Польшу от нацистов. Думаю, они бы лучше, чем кто-либо другой ответили на подобную наглость, но и мы можем постоять за их память сегодня.

Жаль, что почти нет с нами и тех, кто помнит события Ялтинской конференции, 75-летие которой мы будем отмечать 4 февраля, где именно советские переговорщики во главе со Сталиным затвердили восстановление польской государственности, в чём, к слову, западные партнёры особого интереса не проявляли», – напомнила Захарова.

«Так вот, что касается компенсации, которую потребовал Качинский, зря он это сделал – со своей стороны обещаю компенсировать ему всё информационно», – добавила представитель МИД.

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