«Звериная» смерть: На Украине скорбят по очередному «герою»

02.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Боевик спецподразделения МВД Украины «Восток» Руслан Зверев, принимавший участие в многочисленных военных операциях против жителей Донбасса, впал в кому и скончался, не приходя в сознание.

Об этом сообщается на странице подразделения в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При трагических обстоятельствах, 31.05.2019 г., впав в кому и не приходя в сознание, от нас ушел боец спецподразделения МВД «Восток», Зверев Руслан Александрович, друг «Зверь», 1982 г.р.

Руслан одним из первых добровольцев в 14-м году отправился защищать Украину от агрессии Российской Федерации, участник Широкинской наступательной операции», – говорится в сообщении.

При этом в Facebook-группе «IT Sector» уточнили, что причиной смерти «героя» стало обычное пищевое отравление во время отпуска.

«Умер боец ​​роты «Восток» Руслан Зверев. Его не взяли грады в Широкино, его не достали мины под Гранитным, пули врага в него не попали под Авдеевкой, Марьинкой и Попасной.

Зазвонил телефон. Вижу на экране номер своего собрата:

– Привет, брат.

– Ты слышал, «Зверь» умер.

– Как умер!? Мина, пуля?

– Пищевое отравление… дома, в отпуске…

– Чем можно помочь?

– Да ничем. Просто хочу, чтобы все, кто его знал – вспомнили…

Много можно вспоминать о «Звере». Например, как он провтыкал РКК в Широкино, когда оттаскивал убитого бойца в укрытие. Или как он заминировал выход из нашей штольни гранатами. Как он традиционно прыгал с парашютом на «второеавгуста». Или как постоянно шутливо обещал набрать массы и «проучить» своего лучшего друга.

Это был настоящий боец, незамедлительно шел делать свое дело. Который всегда был в «первых» и «лучших». Как его называют «настоящий мужчина», – рассказал один из сослуживцев Зверева.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что на подконтрольной Киеву территории скончался боевик «добробата» ОУН Вячеслав с позывным «Казак».