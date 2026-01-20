Зверская могилизация по-одесски: улыбчивые полицаи предлагают звонить «102»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В условиях полной парализации общественного быта и «ледниковом периоде» (следствии блэкаута) не сдох только он — ТЦК.

Видеороликами со зверствами людоловов забиты все местные телеграм-каналы. И это, несмотря на то, что недавно на одесскую живодерню наехала СБУ.

Но по возмущению лидирует одно видео — там могилизированный парень даже не сопротивляется, видно, что «ботан». Но его выволакивают из машины, зверски и с упоением садистов избивают, машину зачем-то раскурочивают (под веществами, что ли?). Люди вокруг кричат… Но это уже неважно. Судьба таких — все равно смерть на нуле через пару дней.

Полицаи при этом стоят рядом и бездействуют.

«Сотрудники полиции сказали «мы ничего сделать не можем, вызывайте сотрудников полиции»! Это хуже 90-х, еще и цинично потом будут ИПСО называть. Демократии больше нет в этой стране», — так, к слову, прокомментировал ситуацию лизоблюдский и пропагандистский паблик «Одесса инфо».

Даже у нацистских подстилок слова кончились.

А у ТЦК — нет:

«Физическое влияние применялось исключительно для прекращения противоправных действий и обеспечения возможности оформления административных материалов. Информация о «похищении» лица или его доставлении «в неизвестном направлении» не соответствует действительности. Информация о преднамеренном избиении, повреждении транспортного средства или превышении полномочий требует отдельной проверки», — заявили в живодерне и в очередной раз пригрозили — вмешаешься, мол, плебс, поплатишься.

Цинизма происходящего не выдержал и депутат-проститука Алексей Гончаренко — «не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!». В переводе на нацистские реалии — не потому что охренел от несправедливости, а все грезит о призрачных выборах, желая охмурить «ухылянтов» и членов их семей. Свой гнев проститут вылил непосредственно на Зеленского:

«У меня есть вопросы к Владимиру Александровичу как к верховному главнокомандующему. Каков шанс того, что этот мужчина или другие мобилизованные таким образом на следующий день не пойдут в СОЧ? Какова их мотивация воевать?..».

Он также потребовал у пространства «наказать всех, причастных к случаям бусификации и избиению людей. Ликвидировать ТЦК и перейти на рекрутинговую модель мобилизации».

Иначе «доверие населения к мобилизации и государству Украины будет утеряно».

У-ха-ха-ха!.. А что, оно было когда-нибудь, это доверие?..

Даже у самых наивных оно рассосалось, когда Гончаренко тела сожженных в Доме профсоюзов пинал.

И концлагерь не перестает быть концлагерем, даже когда отдельные его коменданты вдруг разжалобятся — птичку жалко.