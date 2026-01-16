Садисты СБУ против садистов ТЦК. Цирк в Одессе: не того забусили

Павел Бадаев.  
16.01.2026 23:58
  (Мск) , Одесса
Просмотров: 1169
 
Авторская колонка, Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Одесса, Политика, Россия, Украина


…И вот слутошили тэцэкашники мужика, потерли в предвкушении кацорки — «как мы ему сейчас в бусе кости переломаем!»… А их — раз, и упаковали СБУшники.

Одесситы, наблюдавшие эту картину, даже подумали, что артхаусное кино снимают: гестапо против гестапо. Ан нет — правда.

Неужто новые назначенцы в силовых структурах показательные выступления устроили?

Из сообщения прокуратуры:

«На вымогательстве разоблачены трое сотрудников ТЦК, а также член общественной организации. По данным следствия, при осуществлении мобилизационных мероприятий они противоправно лишили свободы мужчину, посадили в автобус. Применяя физическое принуждение, около часа возили по городу. В ходе этого требовали от «заложника» 6000 долларов США за недоставление в ТЦК».

Если кого смутил «член общественной организации», то имеется в виду участник бандформирования — таких в Одессе полно, они одеты по гражданке, вооружены и помогают охотиться на людей.

Всех живодеров задержали, в их отношении возбуждены дела по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство». Причем, военное положение усугубляет наказание.

Итак, между этими двумя событиями — «маски-шоу» посреди города и отчетом прокуратуры — считаные часы. Тогда как другие акты беспредела со стороны могилизаторов, когда жертвы «случайно» умирают или пропадают без вести, не расследуются годами. Вернее, вообще не расследуются. А тут — такая оперативность!

Даже в самом ТЦК моментально откликнулись, причем, не в привычном духе «мешающие могилизации — изменники родины и понесут наказание», а душевно, назвав своих сотрудников злоумышленниками, поклялись всячески содействовать следствию и «очищать военкоматы от дискредитирующих звание военнослужащих лиц».

«Мы заявляем о бескомпромиссной позиции в отношении каких-либо проявлений противоправной деятельности в рядах нашего учреждения.

Использование статуса военнослужащего для совершения правонарушений является позорным актом».

Да, нашлись наивные граждане, которые — такие: «Ну наконец-то за живодеров взялись!».

Правда?..

А ведь в тот самый момент, когда одни гестаповцы задерживали других, по городу катались еще десятки бусов смерти с отловленными людьми, а в самом одесском военкомате двое пленных мужиков вскрыли себе вены. А почему туда не примчались разбираться с мигалками и спецэффектами?..

Как написал ряд местных пабликов, мужик, которого удерживали и вымогали деньги, оказался родственником СБУшника. И даже никакая «перестановка кроватей» в ВСУ и СБУ тут ни при чем. Просто на Украине ты или служишь в гестапо, или не живешь. Всё.

