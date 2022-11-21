«Зверства боевиков ВФУ – это не эксцессы войны, а закономерность» – Мардан

Киевский режим сделал всё, чтобы расчеловечить русских в глазах населения Украины, сделав из них абсолютное зло, которое необходимо уничтожать, тогда как русские, даже после чудовищных свидетельств зверств со стороны ВСУ, продолжают парадигму о «едином народе».

Об этом в эфире радио «Комсомольской правды» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что же это за война такая, в которой люди, про которых говорят, что мы один народ, мучают и убивают других людей, не во время атаки, боя, обороны, а потом, когда они беззащитны, что же это за степень озверения такая? Люди одного языка, одной культуры, практически идентичного исторического прошлого – настолько жестокие, бесчеловечные. У меня есть некоторые сомнения в верности модели, которую выработала наша официальная пропаганда, которая категорически отказывается играть по традиционным правилам войны, и в этих правилах – врага всегда расчеловечивают. Это первое требование, первое условие для того, чтобы воевать настоящим образом и, в конечном счете, победить. То есть для того, чтобы воевать настоящим образом, ты должен перестать в противнике видеть человека. Насколько я вижу, украинская политическая нация, ВСУ с этой задачей успешно справились. Хорошо это или плохо? Смотря для кого хорошо. Они считают, что это естественно, правильно и приведёт их к победе. Они свою внутреннюю, эффективную модель мотивации выработали, она существует», – сказал радиоведущий.

У русских же, по его словам, такой модели нет, однако некоторые сдвиги в восприятии противника уже имеют место.

«У нас этой модели нет. То есть, с одной стороны, мы сохраняем в себе человечески облик, и это правда, а с другой стороны это не приближает нас к победе. И первый крупный официальный деятель, который произнёс важную, рубежную вещь, оказался Дмитрий Медведев. Там только одно словосочетание мне резануло взгляд, это произнёс заместитель секретаря Совета безопасности России, он сказал об этой истории, что, цитирую: «Их убили украинские ублюдки». Меня не удивляют эти факты фантастической жестокости, это абсолютно закономерно, если тебя годами воспитывают в парадигме, что Россия – враг, Россия – оккупант. Или даже когда пишут в их официальных справках, когда Украина находилась под владычеством Российской империи. Всё перевёрнуто же с ног на голову. Когда была Российская империя, не было никакой Украины. Но об этом никто не говорит. Другая правда в головы вдалбливается», – отметил он.

«Когда в школах обучают термин «рашизм», когда в головах детей расчеловечивают образ русского в принципе. Когда ребёнок, подросток знает, что есть какие-то русские – это орки, это унтерменши, это некое абсолютное зло, которое надо уничтожить. Так что, что тут удивительного… это не эксцессы войны, это абсолютно закономерный процесс», – констатировал Мардан.