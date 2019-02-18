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18.02.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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Зюганов поддержал Лукашенко против правительства РФ

Правительство РФ проводит политику в отношении Белоруссии в интересах олигархии.  Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Выходит Силуанов (министр финансов РФ — ред.), говорит: много платим Белоруссии. Чего вы платите? Белоруссия – наш стратегический союзник. У нас их по периметру не осталось почти. В Белоруссии нет олигархов, бандитов, организованной преступности. Вы-то лезете туда, чтобы захапать их заводы. Правильно Лукашенко говорит: нельзя, пошли вон», – сказал Зюганов.

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Он полагает, что только в союзе с Белоруссией и Украиной, население которого составит 200 млн человек, Россия может претендовать на статус мировой державы.

«Белоруссия делает лучшие машины, трактора, половина которых работает на наших полях. В Белоруссии две наших военных базы, система управления подводным флотом. Белоруссия с нас ни копейки не берет за нефтегазопровод, который проходит по их землям. Их кооперация блестяще влияет на нашу экономику», – сказал Зюганов.

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