Зюганов распорядился готовиться к протестам после выборов

14.09.2021 09:00 (Мск), Москва, Елена Острякова

Лидер КПРФ анонсировал акции протеста, которые пройдут по итогам парламентских выборов по всем регионам России.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ко всем нашим штабам, которые организуют выборы, и штабам протестного действия – прямое указание. Прежде всего – сделать выписку из уголовного законодательства о том, что воровство голосов является тяжким преступлением без срока давности. Каждому члену избирательных комиссий вручить эту выписку и напомнить, что они ворую не только голоса, но и полномочия и деньги. За это придется отвечать. А администраторы, которые заставляют это делать, сядут неизбежно», – сказал лидер КПРФ.

«Я прошу штабы протестных действий подать заявки поддержки честных и достойных выборов, которые должны пройти в рамках этой выборной кампании. Мы должны действовать в рамках закона, но все делать, чтобы отстоять и защитить наши голоса. Это делать надо решительно, организованно и дружно вместе с нашими союзниками и друзьями», – сказал Зюганов.

Ранее он грозил России «коллапсом и Майданом» после того, как решением суда был снят с выборов одни из основных спонсоров КПРФ Павел Грудинин.