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14.09.2021 09:00 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
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Зюганов распорядился готовиться к протестам после выборов

Лидер КПРФ анонсировал акции протеста, которые пройдут по итогам парламентских выборов по всем регионам...

Лидер КПРФ анонсировал акции протеста, которые пройдут по итогам парламентских выборов по всем регионам России.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ко всем нашим штабам, которые организуют выборы, и штабам протестного действия – прямое указание. Прежде всего – сделать выписку из уголовного законодательства о том, что воровство голосов является тяжким преступлением без срока давности. Каждому члену избирательных комиссий вручить эту выписку и напомнить, что они ворую не только голоса, но и полномочия и деньги. За это придется отвечать. А администраторы, которые заставляют это делать, сядут неизбежно», – сказал лидер КПРФ.

«Я прошу штабы протестных действий подать заявки поддержки честных и достойных выборов, которые должны пройти в рамках этой выборной кампании. Мы должны действовать в рамках закона, но все делать, чтобы отстоять и защитить наши голоса. Это делать надо решительно, организованно и дружно вместе с нашими союзниками и друзьями», – сказал Зюганов.

Ранее он грозил России «коллапсом и Майданом» после того, как решением суда был снят с выборов одни из основных спонсоров КПРФ Павел Грудинин.

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