Зюганов защищает однопартийца, отрицавшего воссоединение с Крымом

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в Госдуме, бросился на защиту депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко, который открыто симпатизирует блогеру-уголовнику Алексею Навальному.

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«У нас Бондаренко выступил. Вчера тыщу рублей ему штраф. И сразу очередную повестку. Два-три материала, и пошел под уголовщину. Недопустимо такие вещи делать. Все равно вы рот не заткнете», – сказал Зюганов.

Несколькими часами ранее Бондаренко в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что готов поручиться в суде за задержанную сторонницу Навального Лилию Чанышеву, которая подозревается в создании экстремистского сообщества.

«В обязательном порядке. Я не знаком с ней лично, но убежден, что за действиями правоохранительных органов стоят политические мотивы. Я убежден и требую, чтобы ее освободили. Если необходимо — готов выступать со своим мнением», – сказал Бондаренко.

«Тесная спайка, о которой Зюганов привычно не в курсе», – прокомментировал его выступление политолог Армен Гаспарян в своем телеграм-канале.

9 ноября Бондаренко был задержан за хулиганские действия на избирательном участке в день выборов. Он кричал на членов избиркома и вырывал у них из рук документы. Это административное нарушения, которое предусматривает лишение свободы. Однако суд присудил Бондаренко только мизерный штраф.

Бондаренко известен тем, что ведет на youtube свой канал, где выкладывает видео скандалов, в которые регулярно ввязывается. Он активно поддерживал в либеральных СМИ Навального, принимал участие в акции в его поддержку.

Баллотировался в депутаты Госдумы РФ по одномандатному округу, но проиграл. Во время кампании отрицал принадлежность Крыма России.