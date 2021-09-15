«Крым не наш»: Появилось полное видео высказывания кандидата от КПРФ

15.09.2021 12:34 (Мск), Москва, Елена Острякова

В Сети появилась, наконец, полная версия высказывания кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко о Крыме. В июле по Интернету гулял коротенький ролик, где самарский коммунист отказывается говорить «Крым наш». Бондаренко тогда заявлял, что его слова вырвали из контекста. Теперь можно услышать весь его пассаж, и он звучит еще возмутительней.

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«Вы хотите, чтобы я сказал: «Крым наш?» Нет, не скажу. Ура-патриотизм – это страшное оружие, которое власть использует, чтобы отвлечь народ от социальных проблем. Никакого патриотизма нет. Когда Крым присоединяли, я искренно испугался, потому что понимал: власть сделает из этого страшнейшую пропагандистскую бомбу и сведет с ума многих людей. Действительно, так и получилось. Люди кричали, исполненные этим псевдопатриотизмом: «Крым наш! Вот теперь мы заживем!». А в конечном итоге ничего не изменилось. Стало только хуже. Не только для нас, но и для жителей самого Крыма, куда залезли руки олигархов, чтобы поживиться. Ничего нового там я, к сожалению, не увидел», – сказал Бондаренко.

Его высказывания нашли живой отклик на Украине. Там почему-то расценили их как реакцию на так называемую «Крымскую платформу» – международное антироссийское мероприятие, которое прошло в Киеве уже в августе по инициативе президента Владимира Зеленского.

Депутаты Верховной рады от разных фракций высказались в поддержку Бондаренко. Представитель партии «Европейская солидарность», экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович считает необходимым давать гражданство Украины Бондаренко и другим российским политикам, которые против аннексии Крыма.

«Нужно защищать тех людей, которые страдают от того, что требуют сохранить целостность Украины. Всех кто поддержал Крымскую платформу необходимо защищать. Это новый формат – и его нужно продолжать. Но вместе с этим нужно быть готовым к резким акциям со стороны Российской Федерации. Это нужно сделать недопустимым, чтобы участников Крымской платформы арестовывали, задерживали. Это должно вызывать реакцию Крымской платформы на подобные действия со стороны Российской Федерации», – заявил Вятрович украинскому сайту «Обозреватель».

«Вот есть депутат Бондаренко, вот нашелся пассионарий, который вот так открыто заявляет. Я считаю, что у него все нормально с мозгами, и он поэтому так открыто заявляет. Я считаю, что много таких депутатов, но они боятся говорить. Политикам, выступившим против политики Кремля, как минимум, им нужно давать убежище, защиту. Но если мы приняли человека как политического беженца, то мы должны дать ему и охрану. Его могут преследовать», – беспокоится нардеп от группы «Доверие» Сергей Шахов.

«Николай Бондаренко – вообще смелый депутат. И важно, что у этих людей есть своё представительство в областной Думе. А еще важнее, что эти люди не боятся там об этом говорить и озвучивают свою поддержку Украине. Безусловно, когда внутри России громко звучит оппозиционный голос в поддержку украинского суверенитета, это усиливает наши шансы вернуть Крым», – заявил Александр Горенюк, народный депутат фракции «Слуга Народа».

«Мы должны поддерживать любых политиков любой направленности, которые выступают против нынешнего российского режима, который развязал с нами войну. Мы должны были действовать. Поэтому, будь это коммунист, фашист, или кто угодно, мне без разницы, если он будет подрывать изнутри могущество страны, то мы обязаны это поддержать», – высказался бывший боевик «Азова» и депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

Мелкий бизнесмен Николай Бондаренко получил известность благодаря своему youtube-каналу, в котором он подражал блогеру-уголовнику Алексею Навальному. Он принял активное участие в зимних митингах в поддержку своего кумира, за что был привлечен к уголовной ответственности.

Бондаренко активно посещает ночные клубы, как это модно у лидеров несистемной оппозиции, стремящейся понравиться молодежи. Он устраивает скандалы на камеру, то нападая на руководителя ЦИК Эллу Памфилову, то срывая встречу кандидата от «Единой России».