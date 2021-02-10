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10.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия
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Зюганова отчитали в Думе: Ругаем агентов Запада, а надо к себе присмотреться!


Депутат от ЛДПР Василий Власов раскритиковал КПРФ за массированную поддержку депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко, который принял участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального.

Об этом он заявил сегодня на заседании Госдумы РФ заявил, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Когда депутата Бондаренко привезли в полицию, одна из политических партий раздула из этого детектив про страшные репрессии. Его оштрафовали за участие в несанкционированной акции протеста. В ответ на это политическая партия проводит еще одну несанкционированную акцию возле администрации президента. Ругаем агентов Запада, а надо к себе присмотреться», – сказал Власов.

При этом он не считает правильным шельмование молодежи, поддерживающей протесты.

«Сегодня на одном радио один политик сказал: «Надо тыкать тик-токеров мордой». Если вы пытаетесь наладить диалог с молодежью, это явно надо делать не таким образом. Мы говорим, что о наших проблемах не должны говорить СМИ, которые финансируются из-за рубежа. Но наши СМИ не поднимают вопросы, которые актуальны в наших регионах. Целыми днями – Украина, США, Мария Максакова и о том, как Ванга провидела, что Россия встает с колен. Что это за бред?! Естественно молодежь идет в интернет», – сказал Власов.

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